Ватикан, Microsoft и IBM представили этические принципы для искусственного интеллекта

искусственного интеллекта

Ватикан объединил усилия с техническими гигантами Microsoft и IBM в разработке этических принципов для развития искусственного интеллекта.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Соответствующий документ был представлен сегодня на научном форуме в Риме, организованном Ватиканом. Мероприятие посетили президент Microsoft Брэд Смит и вице-президент IBM Джон Келли.

Документ декларирует, что искусственный интеллект должен уважать неприкосновенность частной жизни, работать надежно, прозрачно и беспристрастно, а также учитывать права человека.

Ватикан, Microsoft и IBM выступают за “этическое развитие” искусственного интеллекта и призывают к регулированию таких технологий, как распознавание лиц.

На конференции зачитали обращение Папы Римского Франциска, который не смог посетить мероприятие из-за болезни. В обращении понтифик выразил обеспокоенность по поводу неконтролируемого распространения технологий искусственного интеллекта. Он также призвал к “этической разработке” алгоритмов. Папа Римский предупредил об опасности использования ИИ для получения данных в коммерческих или политических целях (часто без ведома отдельных лиц).

“Эта асимметрия, благодаря которой некоторые знают о нас все, а мы ничего не знаем о них, притупляет критическое мышление и сознательную свободу… Неравенство значительно увеличивается; знания и богатство накапливаются в нескольких руках с серьезными рисками для демократических обществ”, – подчеркнул понтифик в своем обращении.

В совместном документе Ватикана, Microsoft и IBM, среди прочего, упоминаются конкретные потенциальные злоупотребления технологией распознавания лиц.

“Необходимо поощрять новые формы регулирования, чтобы способствовать прозрачности и соблюдению этических принципов, особенно в отношении передовых технологий, которые имеют более высокий риск воздействия на права человека, таких как распознавание лиц”, – сказано в документе.

Пока неясно, присоединятся ли к инициативе другие технологические компании, а также как стороны, подписавшие документ, будут реализовывать задекларированные принципы.