"Пиноккио": фильм о безусловной любви ВИДЕО

На Берлинале - время сказки. Итальянец Роберто Бениньи, получивший в своё время "Оскара" за лучшую мужскую роль в фильме "Жизнь прекрасна", вместе с режиссёром Маттео Гарроне представил на внеконкурсный просмотр картину "Пиноккио".
67-летний Бениньи сыграл в ней роль Джепетто. 18 лет назад он снял свою версию культовой сказки Карло Коллоди, которую задумывал ещё с Федерико Феллини. Сам он в том фильме был Пиноккио. Но его работа потерпела фиаско и была номинирована на "Золотую малину" как худший фильм года.
"Пиноккио" Гарроне претендует на большую близость к классическому тексту в отличие от получившего широкую известность диснеевского мультфильма 1940-го года. Но суть одна: без любящего сердца, без чести и совести человек подобен деревянной кукле. "Пиноккио" - история о том, как стать человеком, история о большой любви. Роль Пиноккио сыграл 9-летний Федерико Иелапи.
Вечная тема отцов и детей нашла место во многих произведениях мировой литературы. В XIX веке Коллоди представил её в виде сказки для больших и маленьких. Создатель нового фильма о приключениях деревянного мальчика считает, что она актуальна до сих пор.
По его словам, историей Пиноккио он проникся с раннего детства, чувствуя своё родство с главным героем, не любившим учёбу и дисциплину. На детские вопросы режиссёр, дважды лауреат Каннского кинофестиваля, даёт теперь свой, проверенный жизнью, ответ.