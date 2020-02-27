Арахамия: Необходимость внеочередного заседания Рады обусловлена тремя причинами, среди которых - кадровая ротация в Кабмине

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что 4 марта Верховная Рада соберется на внеочередное заседание по трем основным причинам, среди которых - кадровые перестановки в Кабмине. Об этом Арахамия заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Президент инициировал это внеочередное заседание парламента. Это связано с тремя причинами. Первая причина: вы знаете, что парламент не работает в штатном режиме более трех недель благодаря тому, что ОПЗЖ заблокировала работу. Чтобы внести изменения в закон о государственных закупках, чтобы быстро закупать медицинское оборудование, для этого нужно изменить закон. А как мы изменим закон, если они заблокировали Верховную Раду? Это как пример. У нас есть несколько законов об обороне и мы их не можем рассмотреть", - заявил Арахамия.

Кроме того, он акцентировал внимание на необходимости кадровых решений в Кабмине для его эффективного функционирования в условиях распространения коронавируса в мире.

"В Кабмине сейчас такие требования, приближается экономический кризис. Будто бы есть признаки. Есть возможность эпидемии коронавируса. Нужно Кабмин превратить практически в штаб. Для того, чтобы он стал штабом, нужно сделать несколько кадровых решений. Мы хотим усилить Кабмин, сделать его более оперативным, более опытным. Кого-то приобщить и кого-то исключить в том числе", - отметил нардеп.

Вместе с тем, он ответил отрицательно на вопрос о вероятности назначения Сергея Тигипко на должность в правительстве.

"Нет, этого не будет", - сказал глава фракции "Слуга народа".

Арахамия отметил, что депутаты также должны заслушать отчет о результатах деятельности правоохранителей.

"Третья причина связана с тем, что сейчас был промежуточный отчет правительства. Уже шесть месяцев все ждут, "весна пришла - посадок нет". Нам нужно заслушать отчеты правоохранительных органов", - сообщил политик.

Источник: 112.ua