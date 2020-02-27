Pianoбой выпустил клип на песню "Пустеля", посвященную тем, кто не испугался взглянуть в глаза собственным демонам ВИДЕО

Солист проекта Pianoбой Дмитрий Шуров презентовал клип на песню "Пустеля".

Режиссером выступил Гео Лерос.

"Всем, кто познал, что такое эмоциональное выгорание, бездна и безнадежность. Кто хоть раз в жизни чувствовал, что все бесполезно и ничто не имеет смысла. Что ты один на один среди толпы. Что зима никогда не кончится. Эта песня посвящается тем, кто не испугался копнуть глубже в себя и взглянуть в глаза собственным демонам. Кто не боится грусти и умеет повернуть ее в свою пользу. Я хочу, чтобы вы всегда знали, что вы такие не одни. И что внутри нас всегда есть ответ, просто надо найти силы каждый день поливать свой цветок. И весна обязательно придет. И все расцветет. И пустыня превратится в сад", - написал музыкант.

Источник: 112.ua