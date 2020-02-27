Вирус ничтожества

Тернопольская облрада назвала эвакуацию украинцев из Китая «геноцидом украинского народа», Ровненская ОГА также наотрез отказалась принимать эвакуированных из Китая украинцев. По тому же пути пошел Обуховский районный совет Киевской области. А в госпитале в Винниках Львовской области, когда узнали, что эвакуированных из Уханя не будет, спели гимн Украины. Большего позорища трудно себе представить, идеология «хатоскрайности» во всей красе предъявила свое гаденькое обличье!

Понятно, что за всеми этими событиями стоит бессовестная политика. Четко просматривается роль Петра Порошенко, масла в огонь подливают неожиданные откровения экс-губернатора Синютки о том, как «простые новосанжарцы» оказались боевиками «Правого сектора». Все это так, но верно также и то, что за шесть лет триумфального марша достоинства по бескрайним просторам Украины многие наши сограждане утратили не только человеческое достоинство, но и человеческий облик.

С другой стороны, а как должны были реагировать простые запуганные жители от запада до востока, зная реальное состояние медицины в своих населенных пунктах? По сути, медреформой в Украине созданы идеальные условия для паники. При этом целенаправленно разгонялись слухи, что самолёт из Уханя направлен, чтобы этим вирусом уничтожить Галичину как сердце Украины. Все делалось для того, чтобы реакция была излишне эмоциональной и откровенно пристрастной.

Справедливо отметил президент Владимир Зеленский, что «человеческое равнодушие не имеет географического признака» и во всех регионах нашей страны есть достойные люди, однако утрата человеческого облика некоторых наших сограждан произошла не на пустом месте. Спровоцировала массовое расчеловечивание постмайданная идеология вседозволенности и превосходства одних «расово правильных» украинцев над другими. Постмайданный миф, декларировавший ускоренное строительство нации по принципу «геть від Московіі», легитимизировал откровенную уголовщину, придавая ей флер революционной целесообразности.

Как ни странно, первый удар по постмайданному мифу нанес главный порохобот страны, пятый Президент Украины Петр Порошенко. Ведь именно его политтехнологи развернули гениальную PR-акцию по развозу львовского мусора по свалкам страны. Удар был направлен против основного тогдашнего конкурента, мэра Львова Андрея Садового, но вместе с Садовым серьезные имиджевые потери понес «украинский пьемонт».

Постмайданный миф создавался для управления массами людей, ублажая одних и запугивая других. Власть ускоренно лепила коллективное мышление, создавая русофобский миф. После того как миф становится неоспариваемым, он должен был получать фактологическое подтверждение, для чего под видом декоммунизации переименовывали улицы, меняли названия городов и селений, лишая людей ориентиров. На это же направлены всякого рода цензура и инквизиторские попытки изъять книги из библиотек, изданные в советское время, о чем бодро отрапортовала директор Украинского института книги Александра Коваль. К примеру, судя по логике чиновницы, под изъятие подпадает издание произведений Леси Украинки в 12 томах, которое выходило с 1975 по 1979 годы и по сей день остается наиболее полным и авторитетным. Сделать что-то подобное за все годы независимой Украины так и не смогли.

Деструктивность постмайданного мифа для Украины давно очевидна с точки зрения экономики, а сейчас это проявилось и с политической точки зрения. Но власть продолжает упорно наступать на грабли, разбросанные Петром Порошенко.