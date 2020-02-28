В Одесской областной налоговой службе прошла очередная встреча с предпринимателями и общественностью

В Главном управлении Государственной налоговой службы (ГНС) в Одесской области прошла очередная встреча с журналистами, предпринимателями, юристами и представителями общественности. Такие встречи проводятся раз в месяц в режиме прямого общения с сотрудниками налоговой службы и направлены на урегулирование вопросов и проблем, возникших у граждан.

На этот раз на встрече присутствовали и. о. начальника Главного управления ГНС в Одесской области Владимир Астрейка, и. о. первого заместителя начальника Главного управления ГНС в Одесской области Станислав Бескидевич, заместители начальника Главного управления ГНС в Одесской области Анатолий Бондаренко и Валерий Политило, и. о. заместителя начальника Главного управления ГНС в Одесской области Юлия Самилина, а также руководители структурных подразделений Главного управления ГНС в Одесской области. Чтобы максимально полно осветить возникшие у граждан, бизнесменов и представителей общественных организаций вопросы, на встрече также присутствовал первый заместитель начальника Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Одесской области Юрий Пипко.

Заявки на обсуждение вопросов были поданы заранее, таким образом сотрудники различных подразделений налоговой службы могли проработать их в полном объеме.

На встрече обсуждались вопросы налогообложения, обслуживания налогоплательщиков, проблем взаимодействия налогоплательщиков с налоговой службой Одесской области и т.д. На предоставленные в рамках мероприятия вопросы были даны исчерпывающие ответы. Некоторые из вопросов остались пока открытыми и будут прорабатываться еще в течение некоторого времени.

Так, Главным управлением ГНС в Одесской области 25.11.2019 года была проведена проверка магазина. По результатам проверки был составлен акт и вынесено налоговое уведомление. По уведомлению данному предприятию следовало уплатить по квитанциям 510 грн. и 13тыс. 640 грн. Поскольку владелец предприятия не считал уплату указанных сумм обоснованной, он подал жалобу. Суть жалобы обсуждалась на встрече, было решено рассмотреть претензии предпринимателя в марте нынешнего года, тогда же, по результатам обсуждения, будет принято решение.

Участником предыдущей встречи в налоговом управлении был поднят вопрос о невыполнения Главным управлением ГНС в Одесской области судебных решений по возмещению налога на добавленную стоимость, уже вступивших в законную силу. Сотрудниками налоговой службы была проведена проверка выполнения указанных судебных решений и обнаружено, что такие решения были выполнены в полной мере еще на момент прошлой встречи.

Также, на прошлой встрече поднимался вопрос о проведения сверки по уплате единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в Центре обслуживания плательщиков Приморской Государственной налоговой инспекции (ГНИ) Южного управления в Одессе Главного управления ГНС в Одесской области. Отвечая на вопрос, сотрудники налоговой службы подчеркнули, что налогоплательщики имеют возможность провести сверку уплаты налогов, сборов и единого социального взноса в Центрах обслуживания как Приморской ГНИ, так и и Киевской ГНИ, и в любом другом районном Центре обслуживания плательщиков Главного управления ГНС в Одесской области.

Также, один из участников прошлой встречи пожаловался на формальный, с его точки зрения, подход со стороны работников Главного управления ГНС в Одесской области к рассмотрению возражений по актам ряда проверок. Эта жалоба и обстоятельства дела были рассмотрены, и в дальнейшем составлено мнение о причинах произошедшего. Оказалось, что рассмотрение возражения предприятия по акту проверки должно было пройти 17 января 2020 года. Однако именно в этот день вход в административное здание был заблокирован активистами, и рассмотрение дела никак не могло там состояться. Субъекту хозяйствования было предложено рассмотреть возражения на заседании в административном здании Южного управления в Одессе в этот же день, причем, в удобное для него время. Но он не пришел на рассмотрение дела. Рассмотрение возражений было проведено без участия представителя предприятия. По результатам обсуждения дела претензии предприятия по составленному акту были частично удовлетворены.

Также было выдвинуто предложение об образования Общественного совета при Главном управлении ГНС в Одесской области. По мнению представителей общественности, такой Совет мог бы носить консультативный характер, содействовать прямому взаимодействию общественности и предпринимателей с сотрудниками управления и скорейшему решению многих проблем и вопросов.

Руководством одесской налоговой службы был подписан приказ «Об образовании инициативной группы по формированию состава Общественного совета при Главном управлении ГНС в Одесской области» и утвержден ее персональный состав. С приказом можно ознакомиться на сайте Главном управлении ГНС в Одесской области.

Главным управлением ГНС в Одесской области ежемесячно проводятся семинары и встречи для налогоплательщиков, помогающие разобраться гражданам в некоторых сложных для них вопросах налогового законодательства. Дату мартовского семинара и встречи можно также найти на сайте и странице ГУ ГНС в Facebook.