Фильм Романа Полански «Офицер и шпион» получил 12 номинаций на приз «Сезар» ВИДЕО

Фильм 86-летнего польско-французского режиссера Романа Полански стал лидером по числу номинаций на национальную кинопремию Франции, приз «Сезар», об этом сообщил на пресс-конференции в Париже во вторник, 29 января, Ален Терзян, президент Академии киноискусства Франции, присуждающей главную французскую кинопремию. По 11 номинаций получили фильмы «Прекрасная эпоха» Николя Бедоса и «Отверженные» Ладжа Ли.

Фильм Романа Полански рассказывает о самом громком судебном процессе в истории Франции, «деле Дрейфуса», офицера-еврея, которого несправедливо приговорили за шпионаж в пользу Германии.

«Офицер и шпион» — это экранизация одноименной новеллы британского писателя и журналиста Роберта Харриса, который в соавторстве с режиссером написал сценарий картины. Главные роли в фильме исполнили Жан Дюжарден и Луи Гаррель. Дюжарден играет роль полковника Жоржа Пикара, бывшего преподавателя Альфреда Дрейфуса (Луи Гаррель) в Высшей военной школе, который отчаянно доказывал невиновность Дрейфуса и первым указал на реального виновного, майора Эстерхази (за что поплатился карьерой).

Оба актера получили номинации на призы за лучшую мужскую роль (главную и второго плана). Роман Полански получил номинацию на «Сезар» за лучшую режиссуру и лучший сценарий-экранизацию (вместе с Робертом Харрисом). «Офицер и шпион» оспаривает также призы лучшему оператору, за лучшую музыку (Александр Деспла), лучшие сценарий и декорации.

Фильм выйдет в российский прокат 6 февраля.

Напомним, что «Офицер и шпион» получил Гран-при жюри прошлого Венецианского фестиваля, где премьера фильма сопровождалась бойкотом со стороны фем-активисток в связи с давними и новыми обвинениями в сексуальных домогательствах в адрес режиссера.

Фестивальные призеры в семерке лучших

Приз «Сезар» в главной категории, лучшему французскому фильму года, оспаривают семь картин. По 11 номинаций получили два фильма-участника главного каннского конкурса прошлого года, «Прекрасная эпоха» Николя Бедоса и «Отверженные» Ладжа Ли («Отверженные» будут также представлять Францию на «Оскарах» через 10 дней).

Восемь номинаций получила картина Франсуа Озона «По воле божьей», остросоциальная драма о жертвах священников-педофилов, завоевавшая также в прошлом году Гран-при кинофестиваля в Берлине.

Столько же, восемь номинаций, на счету каннской детективной драмы Арно Деплешена «Боже мой!». Призы в семи категориях оспаривает драматическая комедия «Особенные» режиссерского дуэта Эрика Толедано и Оливье Накаша, знаменитого по картине «1+1».

Церемония вручения призов «Сезар» состоится в Париже 28 февраля. В этом году она пройдет в 45-й раз.

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