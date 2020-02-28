В Китае в январе 11 тыс. 389 чиновников наказаны за коррупцию

В январе 2020 года в общей сложности 11 тыс. 389 чиновников в Китае были привлечены к ответственности за нарушение "Правил из восьми пунктов", принятых ЦК КПК в рамках борьбы с коррупцией. Об этом сообщили в пятницу Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины и Государственный надзорный комитет КНР.

Чиновники, понесшие наказание, оказались причастны к 8228 делам по всей стране /за исключением провинции Хубэй, Центральный Китай/, говорится в заявлении указанных ведомств.

Согласно заявлению, среди наказанных лиц 39 были чиновниками окружного уровня, и 755 - чиновниками уездного уровня.

Среди них 5432 оказались причастны к 3900 делам, связанным с формализмом и бюрократизмом.

Между тем, власти также расследовали 4328 дел, связанных с гедонизмом и расточительством, в частности дарение или принятие подарков, присуждение несанкционированных надбавок или бонусов и неправомерное использование казенных средств для проведения банкетов, а также наложили штраф на 5966 должностных лиц, говорится в заявлении.

В декабре 2012 года Политбюро ЦК КПК издало "Правила из восьми пунктов", требующие от госслужащих соблюдать строгую бережливость и избавляться от нежелательных стилей работы.

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