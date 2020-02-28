Ярилин день 1 марта - история и обряды важного праздника



Ярилин день - традиционный старославянский праздник, который издавна праздновался 16 февраля. По новому календарю в 2020 году - это 1 марта. Обычай праздновать Ярилин день появился еще до того, как на Руси узнали о христианстве.

История праздника

Старославянские народы почитали Ярило и считали его богом солнца. По народным поверьям, он был сыном Додолы и Велеса. У Додолы было и второе имя - Перуница. Ярило изображали как светловолосого юношу, восседающего на белом коне. Старославяне представляли его одетым в светлые одежды, а на голове юноша носил венок, сплетенный из весенних цветов.

Традиции и обряды

Ярило считали богом плодородия. Люди верили, что когда приходит весна, солнце “ярит” землю, то есть, нагревает ее. По поверьям, в Ярилин день Бог подсаживал зиму на вилы - солнечные лучи. Впереди людей ждал новый сезон полевых работ. Это значило, что Ярилин день - один из последних дней, свободных от работы. В это время люди старались как можно лучше отдохнуть перед сельскохозяйственными работами. Этот праздник отмечали так, что гудело все вокруг.

Народ собирался на улице, где устраивались масштабные гуляния, ярмарки, танцы. Взрослые и дети устраивали огромные хороводы, пели, плясали, веселились от души.

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