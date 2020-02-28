Команда МВФ заявила о прогрессе в переговорах, но денег снова не дала

Команда специалистов МВФ достигла существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив и продолжит дискуссию в ближайшие дни, сообщает КАПИТАЛ со ссылкой на постоянного представителя \МВФ в Украине Йоста Люгман.

«Команда специалистов МВФ, которые посетили Киев, достигла заметно существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив, направленных на поддержку роса и обеспечения стабильности. Дискуссии продолжатся в ближайшие дни», — говорится в заявлении Люнгмана в субботу.

Как сообщалось, группа экспертов МВФ под руководством главы миссии в Украине Рона ван Родена начала работу в Киеве 20 февраля и проработала около недели.

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