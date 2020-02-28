 
Информация к новости
  • Просмотров: 89
  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Команда МВФ заявила о прогрессе в переговорах, но денег снова не дала

Категория: Новости

Команда МВФ заявила о прогрессе в переговорах, но денег снова не дала

Команда специалистов МВФ достигла существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив и продолжит дискуссию в ближайшие дни, сообщает КАПИТАЛ со ссылкой на постоянного представителя \МВФ в Украине Йоста Люгман.

«Команда специалистов МВФ, которые посетили Киев, достигла заметно существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив, направленных на поддержку роса и обеспечения стабильности. Дискуссии продолжатся в ближайшие дни», — говорится в заявлении Люнгмана в субботу.

Как сообщалось, группа экспертов МВФ под руководством главы миссии в Украине Рона ван Родена начала работу в Киеве 20 февраля и проработала около недели.

Источник



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать