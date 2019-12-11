В Одесском зоопарке появились пятимесячный леопард и шпороносные черепахи

Как рассказал корреспонденту Odessa.online Игорь Беляков, на прошлых выходных в зоопарк привезли пятимесячного дальневосточного леопарда. В одесском зверинце это уже четвёртый леопард — есть две самки и самец, но он уже старый. «Мы надеемся, что получим ещё потомство от старой самки благодаря молодому леопарду.

Нового самца мы назвали Казанова, в надежде, что он будет хорошим мужчиной. Сейчас он на карантине, но скоро мы будем его показывать», — пояснил Беляков. На покупку молодого леопарда зверинец потратил 100 тысяч гривен. Кроме этого, впервые в зоопарке появилась пара шпороносных черепах. Их наш зоопарк получил в ходе обмена на антилоп с харьковским «Фельдман Экопарком». Сейчас черепахи находятся в акватеррариуме и делят его с крыланами, но в конце весны им подготовят подходящий вольер. К открытию черепашника будет приурочен конкурс, на котором одесситы выберут имена для них. Справка. Шпороносная шерепаха — крупнейшая из африканских наземных черепах и третья по величине в мире.



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