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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

В Ватикане назвали "фейком" новость о заражении Папы Римского коронавирусом

Категория: Новости / Происшествия

В Ватикане назвали "фейком" новость о заражении Папы Римского коронавирусом

Появившаяся в СМИ информация о том, что Папа Римский Франциск заразился коронавирусом, не соответствует действительности. Об этом сообщили в службе печати Святого престола.

Ранее портал MCM News распространил информацию о том, что тест на инфекционное заболевание якобы дал положительный результат. Причем заболевание приписывалось не только самому понтифику, но и двум его помощникам. Служителей католической церкви якобы поместили в карантин.

"Очень большой фейк", - цитирует ТАСС службу печати.

Сообщение было подкреплено тем, что Папа Римский на протяжении уже трех дней отменяет все официальные мероприятия. Прихожане заметили, что священнослужитель часто кашляет и мучается с насморком. Сайт kp.ru писал, что епископам даже было велено держаться от Франциска подальше и не целовать его кольцо, чтобы не заразиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

 



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