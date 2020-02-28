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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Экс-мэр Буттиджедж покинул предвыборную гонку в США

Категория: Новости / Политика

Экс-мэр Буттиджедж покинул предвыборную гонку в США

Бывший мэр небольшого города из Индианы и первый открытый кандидат в президенты-гей Питер Буттиджедж покинул предвыборную гонку в США. Отмечается, что свое решение Буттиджедж озвучил после поражения на праймериз в Южной Каролине.
Также сообщается, что экс-мэр выходит из борьбы за президентское кресло за 48 часов до важнейшего дня голосования на праймериз, супервторника, когда 15 штатов определят примерно одну треть делегатов от всех. Ожидалось, что мэр Пит уступит кандидатам от демократов - Джо Байдену и сенатору Берни Сандерсу.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает сенатора Берни Сандерс на данный момент основным претендентом на участие в президентских выборах в 2020 году от демократов.
Напомним, в Айове 3 февраля стартовали первичные выборы президентской кампании в США. Шесть месяцев политические партии США будут определять своих выдвиженцев на главных выборах 3 ноября.


Источник: 112



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