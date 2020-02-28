Пограничники задержали украинца, который пытался вывезти более 30 кг янтаря

Пограничники луцкого отряда обнаружили у гражданина Украины, который намеревался пересечь украинско-польскую границу без досмотра транспорта более 30 килограмм янтаря. Об этом сообщает Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

По информации пограничников, гражданин Украины, управляя автомобилем «Форд» польской регистрации следовал на выезд из Украины через пункт пропуска «Ягодин». Водитель заранее выбрал полосу движения «зеленый коридор», но пограничники направили автомобиль на углубленный осмотр..

«В результате проверки под водительским и пассажирскими сиденьями выявлены камни желтого цвета, вероятно янтарь. По данному факту вызваны представители Национальной полиции»,

– сказано в сообщении.Пограничники передали более 30 кг камней для дальнейшей экспертизы. Ранее мы сообщали, что в столичном аэропорту «Борисполь» пограничники задержали двоих граждан Грузии, которые устроили дебош.Также мы писали, что в Черновицкой области правоохранители задержали сотрудника пограничного отряда по подозрению в содействии контрабанде табачных изделий.