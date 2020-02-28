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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

В Украине возвращают техосмотр автомобилей

Категория: Новости

В Украине возвращают техосмотр автомобилей

В Украине хотят вернуть техосмотр автомобилей. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Министерства инфраструктуры. Отмечается, что в данное время документ проходит общественные обсуждения, и граждане страны могут внести свои предложения до 26 марта.
Как рассказали в пресс-службе министерства, законопроект предлагает механизм возвращения и проведение обязательного технического контроля транспортных средств, правила использования тахографов, а также обучение для водителей коммерческого транспорта.
Ответственным за техосмотр хотят назначить Бюро по безопасности эксплуатации колесных транспортных средств. Согласно проекту закона, водителям легковых авто с полной массой до 3,5 тонны необходимо будет проходить техосмотр через четыре года от даты выпуска машины, затем каждые два года.
Автомобильным такси нужно будет проходить технический осмотр каждый год. Автобусам - через год от даты выпуска, далее каждые шесть месяцев.
Грузовым автомобилям, с полной массой свыше 3,5 тонны техосмотр придется проходить каждый год. В то же время водители мототранспорта обязаны будут проходить проверку каждые два года.



Источник: ВЕСТИ



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