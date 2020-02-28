Лувр закрыли из-за ситуации с коронавирусом

1 марта в Париже (Франция) закрыли один из самых известных и самый популярный художественный музей мира – Лувр. Это временная мера, связанная с опасениями по поводу распространения коронавируса.



"Совещание по поводу мер профилактики Covid-19 в соответствии с инструкциями министров, направленными компетентными органами, переносит открытие Лувра в воскресенье, 1 марта. Музей не может открыться в данный момент. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Мы будем держать вас в курсе событий",

– сообщает пресс-служба Лувра в Facebook.По сообщению Assosiated Press, причиной закрытия стало недовольство сотрудников Лувра. В музее трудятся 2,3 тысячи человек, и они боятся подхватить коронавирус от посетителей, которые приезжают со всего мира.