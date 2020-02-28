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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Директор порта "Черноморск" уволил своего первого зама и экс-начальника порта из-за прогулов

Категория: Новости

Директор порта "Черноморск" уволил своего первого зама и экс-начальника порта из-за прогулов

Директор ГП "Морской торговый порт" (МТП) "Черноморск" Александр Попов уволил своего первого заместителя Сергея Сечкина. Причиной стали систематические прогулы бывшего директора порта. Об этом сообщили в пресс-службе ГП "Морской торговый порт "Черноморск".
Директор порта "Черноморск" Александр Попов 26 февраля подписал приказ об увольнении своего первого заместителя Сергея Сечкина. Интересно, что основанием для увольнения стало систематическое нарушение правил внутреннего трудового распорядка.

Как установлено комиссией, в составе работников порта, Сергеем Сечкиным были допущены прогулы, то есть работник отсутствовал на работе без уважительных причин и без соответствующего решения работодателя в течение более двух месяцев,
 - говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, что 30 сентября 2019 года Министр инфраструктуры Владислав Криклий уволил директора ГП "Морской торговый порт "Черноморск" Сергея Сечкина, работавшего в этой должности с сентября 2017 года. После этого с 6 ноября Кабмин согласовал назначение Александра Попова исполняющим обязанности директора ГП "Морской торговый порт "Черноморск".


Источник: УСИ



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