Гончарук отреагировал на слухи об отставке

Премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал информацию о своей возможной отставке, заявив, что не писал подобного заявления. Об этом он сказал на брифинге в понедельник, 2 марта. Как известно, вопрос о смене главы правительства могут рассмотреть на заседании парламента 4 марта.



"Смотрите, я никаких заявлений по состоянию на эту минуту не писал. Также много знаю и слышал. Очевидно, у нас будут по этому поводу консультации с президентом и парламентом. По состоянию на сегодня больше ничего комментировать не хочу",

"Я каждый день встречаюсь с кем-то, с кем разговариваю, иногда, не поверите, с кем-то ужинаю. Ничего особенного в этом разговоре не было. Мы обменялись мнениями относительно того, что происходит, обсуждали ряд рабочих вопросов. Ничего особенного, что я мог бы отдельно комментировать",

- заявил Гончарук.Также он прокомментировал встречу с главой Офиса президента Андреем Ермаком в киевском ресторане.- сказал Гончарук.Также он рассказал, что Украина успешно завершила зиму.