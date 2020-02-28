При развитии коронавируса до пандемии Олимпиаду в Токио легче отменить, чем перенести

Во Международном олимпийском комитете рассказали, что Олимпийские игры в Токио вероятнее просто отменят, чем будут переносить, если риск от коронавируса будет слишком высок.

Утвержается, что во Международном олимпийском комитете больше склоняются к тому, чтобы легче вообще отменить Олимпийские игры в Токио, чем переносить их в случае критической опасности для здоровья людей в связи с распространением китайского атипичного коронавируса. На данный момент в комитете официально утверждают, что Олимпийские игры пройдут в срок.



“Официальная позиция комитета – мы полностью убеждены, что Олимпийские игры в Токио пройдут успешно. Они пройдут по расписанию”,

“В то время или около того придется поставить вопрос, достаточно ли все под контролем, чтобы мы могли быть уверены в проведении игр в Токио?”,

“Вы просто не можете перенести что-то такого размера и масштаба как Олимпиада. Речь идет о слишком многих составляющих, слишком многих странах и различных сезонах, телевизионных сезонах и сезонах соревнований. Вы не можете просто сказать, что проведете это в октябре”,

– заявил президент комитета Томас Бах.При этом, как рассказал бывший канадский чемпион по плаванию Дик Паунд, который известен тем, что наиболее долго работал членом олимпийского комитета, существует два-три месяца для того, чтобы решить судьбу будущих летних Олимпийских игр. Решение должно быть принято до конца мая.– сказал он.По его мнению, если в комитете решат, что игры не следует проводить по расписанию в Токио, то вероятнее всего будут рассматривать отмену.Отмечается, что около 11 000 спортсменов готовятся выступить на Олимпиаде в Токио, которая должна открыться 24 июля 2020 года.Также сообщается, что в новую эпоху Олимпийских игр (с 1896 года) они были отменены только однажды. В 1940-м году игры планировалось также провести в столице Японии, но они были отменены из-за Второй мировой войны. При этом Олимпийские игры 2016-го года в Бразилии были проведены, несмотря на вспышку вируса Зика. По словам Паунда, в комитете согласовывают все свои будущие шаги со Всемирной организацией здравоохранения.– подчеркнул он.Также, по его мнению, не подойдет и перенос соревнований в другой город, поскольку в мире существует немного мест с соответствующей инфраструктурой, чтобы в короткий срок подготовить событие такого масштаба. Помимо того, перенесение игр в другое место может вызвать политические споры и недоразумения.Дик Паунд также сомневается в возможности перенести игры на один год, поскольку Япония уже официально потратила на организацию $12,6 млрд. Подчеркивается, что судьба проведения Олимпийских игр в Токио находится не в руках спортивных организаций, но зависит от дальнейшего развития эпидемии китайского коронавируса.