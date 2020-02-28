Новых автомобилей в феврале продано на 21% больше

В феврале в Украине на учет было поставлено почти 7 тыс. новых легковых автомобилей. В результате в годовом выражении рынок новых авто вырос сразу на 21%, сообщила ассоциация "Укравтопром".

Наиболее популярной маркой месяца была Renault – 1223 автомобилей, что на 68% больше, чем было год назад. На втором месте Toyota – 1089 авто (на 52%). На третьем – KIA – 479 автомобилей (минус 20%). Далее идут Skoda с 368 автомобилями (4%) и Nissan – 361 авто. Самой продаваемой моделью месяца стал кроссовер Toyota RAV4 – 482 единицы.

Заместитель председателя наблюдательного совета компании "Еврокар" и председатель Федерации автопрома Украины Олег Боярин сделал такой прогноз на 2020 год: "Мы ожидаем умеренный рост, но вряд ли стоит ожидать большого прорыва. По нашим осторожным прогнозам, рынок достигнет отметки в 100 тыс. автомобилей. Но такие прогнозы делали много автомобильных экспертов еще два года назад, на 2018 год. Однако этого так и не произошло. Неконтролируемый импорт автохлама фактически уничтожил рынок новых автомобилей".