Через порт Одесской области в Украину завезли кокаин на 90 млн грн

Как сообщили в пресс-службе СБУ, еще в середине февраля в порт из Южной Америки прибыл грузовой контейнер с автомобилями. Таможенники, получив оперативную информацию о возможной контрабанде наркотиков, провели углубленный осмотр груза и обнаружили 31 брикет с высококачественным кокаином. Его ориентировочная сумма – более 90 млн грн.

Силовики приняли решение не задерживать контрабанду сразу – участникам преступной группировки позволили забрать брикеты и доставить их в Киев. Все это время их деятельность документировалась. Задержали наркоторговцев в момент, когда они прятали кокаин в тайник, оборудованный в автомобиле курьера, который должен был отвезти наркотики в Евросоюз.

Правоохранителям попались трое участников ОПГ, в том числе, иностранный соорганизатор наркобизнеса. По данным следствия, участники группы планировали в течение этого года еще несколько контрабандных поставок кокаина весом почти 500 кг. В дальнейшем они собирались сбывать его на территории Украины и в странах ЕС.

Операцию проводили Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ совместно с управление СБУ в Одесской области, Государственной таможенной службой и Государственной пограничной службой под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №6.