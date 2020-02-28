Пристайко спросил у коллеги из Швеции, когда в Украине откроется IKEA

Глава МИД Украины Вадим Пристайко спросил у коллеги из Швеции о приходе IKEA. Об этом Анн Линде рассказала на совместном брифинге в Киеве.



"Господин Пристайко спросил меня, когда IKEA начнет работать в Украине. Должна заметить, что IKEA является приватной компанией, и мы, как государство, не можем влиять на их решение. Но как бывший работник профсоюзов хочу проинформировать вас, что шведские компании, которые работают на украинском рынке, отметили, что номер один требование – более прозрачное и понятное законодательство, и более решительный шаг правительства на борьбу с коррупцией. Мы знаем, что проводятся антикоррупционные реформы и ценим это",

- сказала министр иностранных дел.Анн Линде прибыла в Украину 2 марта. 3 марта она планирует посетить Донбасс. Украинские власти с нулевых добиваются захода IKEA на украинский рынок. В 2018 году Петр Порошенко заявил, что IKEA заходит в Украину. Свое заявление президент сделал после встречи с главным исполнительным директором шведской компании IKEA Юго-Восточная Европа Стефаном Вановербеке. Позже на сайтах по поиску работы появлялись вакансии в IKEA. СМИ сообщали, что компания арендовала помещения в киевском Ocean Mall. Открыть ТРЦ планировали в 2019 году, новая дата - конец 2020 года.В 2018 году в Украине открылся первый магазин шведского масс-маркет бренда H&M.