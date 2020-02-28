Российские войска обстреляли город в зоне ответственности одесской мехбригады

Жительница города Красногоровки Донецкой области получила ранение в результате обстрела населенного пункта российскими войсками и боевиками террористической организации «ДНР». Об этом сообщило командование Операции Объеденных сил.



«Сегодня, 2 марта, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз осознанно пошли на обострение ситуации на линии соприкосновения, при этом умышленно нарушая все существующие договоренности по прекращению огня. Российские оккупанты целенаправленно обстреляли населенный пункт Красногоровка в Марьинском районе Донецкой области. Противник вел огонь на поражение по домам мирных жителей с применением минометов калибра 120 мм, прекрасно понимая, что обстрелы представляют угрозу жизни и здоровью гражданского населения»,

— говорится в сообщении. — Вследствие разрыва мины возле дома взрывной волной выбиты оконные стекла, осколками которого был ранен один житель. Пострадавшей женщине оперативно оказали медицинскую помощь».Командование ООС уточняет, что для преодоления огня противника и прекращения вооруженных провокаций подразделения Вооруженных сил Украины «использовали имеющиеся огневые средства и дали российским оккупантам адекватный ответ, нанеся эффективное огневое поражение». Потери противника уточняются.Командование Операции Объединенных сил подчеркивает, что «ни один акт агрессии и в дальнейшем не останется без должного ответа». Отметим, что Марьинка и Красногоровка находятся в зоне ответственности 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода.