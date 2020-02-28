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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Российские войска обстреляли город в зоне ответственности одесской мехбригады

Категория: Новости

Российские войска обстреляли город в зоне ответственности одесской мехбригады

Жительница города Красногоровки Донецкой области получила ранение в результате обстрела населенного пункта российскими войсками и боевиками террористической организации «ДНР». Об этом сообщило командование Операции Объеденных сил.

«Сегодня, 2 марта, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз осознанно пошли на обострение ситуации на линии соприкосновения, при этом умышленно нарушая все существующие договоренности по прекращению огня. Российские оккупанты целенаправленно обстреляли населенный пункт Красногоровка в Марьинском районе Донецкой области. Противник вел огонь на поражение по домам мирных жителей с применением минометов калибра 120 мм, прекрасно понимая, что обстрелы представляют угрозу жизни и здоровью гражданского населения»,
 — говорится в сообщении. — Вследствие разрыва мины возле дома взрывной волной выбиты оконные стекла, осколками которого был ранен один житель. Пострадавшей женщине оперативно оказали медицинскую помощь».
Командование ООС уточняет, что для преодоления огня противника и прекращения вооруженных провокаций подразделения Вооруженных сил Украины «использовали имеющиеся огневые средства и дали российским оккупантам адекватный ответ, нанеся эффективное огневое поражение». Потери противника уточняются.
Командование Операции Объединенных сил подчеркивает, что «ни один акт агрессии и в дальнейшем не останется без должного ответа». Отметим, что Марьинка и Красногоровка находятся в зоне ответственности 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода.


Источник: ДУМСКАЯ



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