Минкультуры представило новый телеканал "Дом" для ОРДЛО

На временно оккупированной территории Донбасса в тестовом режиме начал вещание новый телеканал, который имеет название "Дом". Об этом стало известно на презентации телеканала.

Свое вещание телеканал начал с 1 марта. Его главной целью является "деокупация сознания" украинских граждан.



"Мы провели переговоры со всеми крупными игроками на телерынке и договорились, что на этом канале будет идти самый премиальный контент, в частности сериалы, спортивные трансляции и тому подобное",

— сказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.Уже в ближайшее время на канале запустят собственные новости и ток-шоу. В течение двух лет он должен полностью выйти на собственное производство, тогда его начнут транслировать на спутнике и кабеле.Стоит отметить, что 54% жителей оккупированных территорий не имеют доступа к украинским телеканалам, а 43% - к украинским сайтам.Напомним, в ноябре министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сообщал, что жителям 80% оккупированных территорий можно будет доставить телесигнал украинского канала. Он не исключал, что вещание будет на русском языке, но подчеркнул, что это будет двуязычный канал.