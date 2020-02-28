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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Минкультуры представило новый телеканал "Дом" для ОРДЛО

Категория: Новости / Культура и искусство

Минкультуры представило новый телеканал "Дом" для ОРДЛО

На временно оккупированной территории Донбасса в тестовом режиме начал вещание новый телеканал, который имеет название "Дом". Об этом стало известно на презентации телеканала.
Свое вещание телеканал начал с 1 марта. Его главной целью является "деокупация сознания" украинских граждан.

"Мы провели переговоры со всеми крупными игроками на телерынке и договорились, что на этом канале будет идти самый премиальный контент, в частности сериалы, спортивные трансляции и тому подобное",
 — сказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Уже в ближайшее время на канале запустят собственные новости и ток-шоу. В течение двух лет он должен полностью выйти на собственное производство, тогда его начнут транслировать на спутнике и кабеле.
Стоит отметить, что 54% жителей оккупированных территорий не имеют доступа к украинским телеканалам, а 43% - к украинским сайтам.
Напомним, в ноябре министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сообщал, что жителям 80% оккупированных территорий можно будет доставить телесигнал украинского канала. Он не исключал, что вещание будет на русском языке, но подчеркнул, что это будет двуязычный канал.


Источник: 112



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