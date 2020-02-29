В России пойманный с поличным чиновник подавился документом, который пытался съесть

В РФ задержание коррупционера едва не закончилось смертью подозреваемого. Замглавы управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимир Журавлев при задержании попытался проглотить документ, но подавился. На помощь чиновнику пришел один из силовиков. По информации СМИ, в документе были данные «черной бухгалетрии».

Владимира Журавлева взяли под стражу за получение от предпринимателя взятки за выдачу фито-санитарных сертификатов на экспорт лесной продукции. Размер взятки чиновнику составил 160 тысяч рублей.