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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

В России пойманный с поличным чиновник подавился документом, который пытался съесть

Категория: Новости / Происшествия

В России пойманный с поличным чиновник подавился документом, который пытался съесть

В РФ задержание коррупционера едва не закончилось смертью подозреваемого. Замглавы управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимир Журавлев при задержании попытался проглотить документ, но подавился. На помощь чиновнику пришел один из силовиков. По информации СМИ, в документе были данные «черной бухгалетрии».
Владимира Журавлева взяли под стражу за получение от предпринимателя взятки за выдачу фито-санитарных сертификатов на экспорт лесной продукции. Размер взятки чиновнику составил 160 тысяч рублей.


Источник: ФАКТЫ



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