Киву вызвали в ГБР для предъявления подозрения

Следователь Госбюро расследований по поручению генпрокурора Руслана Рябошапки вызвал депутата Верховной Рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илью Киву на 14:00 понедельника, 2 марта, для вручения письменного уведомления о подозрении. Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора. Киве вменяют ч.2 ст.125 Уголовного кодекса (нанесение легких телесных повреждений). Дело открыл лично Рябошапка по заявлению потерпевшего - гражданина Михаила Маймана, с которым у Кивы произошел конфликт в киевском ресторане. Сам нардеп посчитал открытие дела незаконным и пожаловался на Рябошапку в то же ГБР.