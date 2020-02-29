 
Информация к новости
  • Просмотров: 96
  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Киву вызвали в ГБР для предъявления подозрения

Категория: Новости / Политика

Киву вызвали в ГБР для предъявления подозрения

Следователь Госбюро расследований по поручению генпрокурора Руслана Рябошапки вызвал депутата Верховной Рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илью Киву на 14:00 понедельника, 2 марта, для вручения письменного уведомления о подозрении. Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора. Киве вменяют ч.2 ст.125 Уголовного кодекса (нанесение легких телесных повреждений). Дело открыл лично Рябошапка по заявлению потерпевшего - гражданина Михаила Маймана, с которым у Кивы произошел конфликт в киевском ресторане. Сам нардеп посчитал открытие дела незаконным и пожаловался на Рябошапку в то же ГБР.

Источник: ВЕСТИ



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать