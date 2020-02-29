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Сегодня, 20:00

В Донецкой области пьяная дочь убила мать кирпичом

Категория: Новости / Происшествия

В Донецкой области пьяная дочь убила мать кирпичом

В Волновахе Донецкой области в результате пьяной ссоры от побоев палкой и кирпичом погибла 55-летняя женщина. Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.
По информации правоохранителей, тело женщины обнаружили на обочине улицы в Волновахе. На месте происшествия правоохранители установили личность погибшей. Ею оказалась 55-летняя местная жительница. В ходе расследования оказалось, что к убийству причастна 35-летняя дочь потерпевшей.
Полицейские установили, что родственницы употребляли спиртные напитки дома у матери. Между ними возникла ссора, и дочь нанесла женщине несколько ударов деревянной палкой в лицо. Конфликт продолжился на улице. Злоумышленница подняла кирпич, ударила мать по голове и покинула место преступления. Телесные повреждения оказались смертельными. Пострадавшую без признаков жизни обнаружили на следующий день.
Следователями Волновахского отдела полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).
Фигурантка задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Женщине сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Злоумышленнице грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.


Источник: АиФ



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