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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Индексацию пенсий пообещали в сентябре

Категория: Новости / Экономика и финансы

Индексацию пенсий пообещали в сентябре

 Министр социальной политики Юлия Соколовская пообещала индексацию пенсий в сентябре. Отдельным категориям пенсионеров ее должны провести в марте. Чиновница отметила, что согласно закону, Кабинет министров сам определяет период для пересчета.

"В этом году правительство проведет также индексацию пенсий и их размер возрастет. Это плановый и заложенный в бюджете перерасчет! Наше правительство запланировало это на сентябрь. В среднем от индексации размер пенсии вырастет на 216 гривен в месяц",
 - написала она на своей странице в Фейсбук.
Соколовская поделилась также стратегией роста пенсий, рассчитанной до 2023 года. Согласно ей, размер средней пенсии вырастет на 1200 гривен.
"Дополнительное повышение будет осуществляться в несколько этапов: 2020 год - сначала старшие люди в возрасте от 80 лет (с учетом индексации уже в этом году их пенсии в среднем вырастут на 700 гривен в месяц); далее от 78; еще через год - от 75 лет и так далее",
 - заверила министр.
Соколовская упомянула о законопроекте министерства №2494. Он предполагает пособие в 670 гривен на уход одиноким пенсионерам старше 80 лет. Однако, его должна поддержать Верховная Рада.


Источник: КП в Украине



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