Индексацию пенсий пообещали в сентябре

Министр социальной политики Юлия Соколовская пообещала индексацию пенсий в сентябре. Отдельным категориям пенсионеров ее должны провести в марте. Чиновница отметила, что согласно закону, Кабинет министров сам определяет период для пересчета.



"В этом году правительство проведет также индексацию пенсий и их размер возрастет. Это плановый и заложенный в бюджете перерасчет! Наше правительство запланировало это на сентябрь. В среднем от индексации размер пенсии вырастет на 216 гривен в месяц",

"Дополнительное повышение будет осуществляться в несколько этапов: 2020 год - сначала старшие люди в возрасте от 80 лет (с учетом индексации уже в этом году их пенсии в среднем вырастут на 700 гривен в месяц); далее от 78; еще через год - от 75 лет и так далее",

- написала она на своей странице в Фейсбук.Соколовская поделилась также стратегией роста пенсий, рассчитанной до 2023 года. Согласно ей, размер средней пенсии вырастет на 1200 гривен.- заверила министр.Соколовская упомянула о законопроекте министерства №2494. Он предполагает пособие в 670 гривен на уход одиноким пенсионерам старше 80 лет. Однако, его должна поддержать Верховная Рада.