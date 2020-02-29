Рабинович спел в Раде песню «Вставай, страна огромная»

Сопредседатель фракции “Оппозиционной платформы – За життя” в Верховной Раде Вадим Рабинович в ходе заседания согласительного совета глав парламентских фракций объявил "музыкальную паузу" и включил знаменитую советскую песню "Священная война" времен Второй мировой войны.

В своем выступлении Рабинович призвал “остановить фашизм” в Украине, и выразил надежду, что годовщина освобождения Украины от фашистской оккупации будет отмечаться как праздник.



“У меня есть еще немного времени. Я не знаю, что добавить к этому. Я музыкальную паузу хочу поставить”,

“Хорошо, я сам спою! С фашистской силой темною, с проклятою ордой”,

— заявил и включил на своем телефоне песню.Спикер Рады Дмитрий Разумков сделал Рабиновичу замечание за использование телефона.– спел сам нардеп.