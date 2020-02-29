Подросток, над которым издевались из-за любви к книгам, стал интернет-знаменитостью

13-летний школьник из Уэльса, Великобритания, подвергся нападкам одноклассников, когда они прознали про его любовь к книгам. Сестра Каллума написала пост, после которого мальчика поддержали писатели и люди по всему миру.

Каллум Мэннинг недавно перешел в новую школу, а незадолго до этого создал Instagram-аккаунт, в котором делился книгами, которые прочел и которые только собирается прочесть. Всего мальчик успел сделать 22 поста. Прочесть он успел "Гарри Поттера", "Гордость и предубеждение", книги Толкиена и Конан Дойля. Но его одноклассники создали чат, в котором поиздевались над ним из-за его хобби и в конце добавили Каллума, чтобы он увидел все оскорбления.

Старшая сестра мальчика была возмущена и написала пост в соцсетях, в котором рассказала всю историю буллинга и назвала одноклассников Каллума, сделавших это – "ужасными детьми".

Неожиданно пост вызвал отклик. На страницу мальчика начали подписываться люди со всего мира. Они поддерживали его, рассказывали свои школьные истории, когда им также приходилось терпеть издевательства одногодков, и делились впечатлениями о прочитанных книгах. Многие также просили у Каллума адрес, чтобы прислать ему книги.

Британский писатель Мэтт Хейг, автор детских книг, выслал мальчику свои произведения и выразил поддержку, как и американская писательница Кэролайн Кепнес, чей дебютный роман "Ты" школьник успел прочесть и порекомендовать тем, кто уже успел посмотреть сериал, снятый по нему.

Сейчас количество подписчиков у Каллума Мэннинга продолжает расти, и уже составляет 248 тысяч человек.