В Одессе прошел полуфинал Всеукраинской Школьной Лиги смеха

В помещении Одесского культурного центра состоялся полуфинальный этап Школьной Лиги смеха. В игре приняли участие 10 команд, отобранных по итогам большого фестиваля Школьной Лиги смеха, который проходил в декабре.

Мы начинали с КВНа, и постепенно перешли в Школьную Лигу смеха. Хочется поблагодарить Национальный университет «Одесская юридическая академия», и лично Сергея Васильевича Кивалова, который поддерживает нас уже не первый год. Они помогают нам во многом: в размещении команд, которые приезжают из других городов - им предоставляют бесплатное проживание, кроме того, главный приз, который ждет победителей – это недельная поездка на базу отдыха «Академия». То есть, детям есть за что побороться.

— рассказывает редактор и исполнительный директор Школьной лиги смеха Никита Белых.

Развитие юмора среди молодежи Школьная Лига смеха поощряет уже 5 лет.

Одесская юридическая академия является генеральным партнером Всеукраинской Лиги смеха. В нашем университете очень активно развивается творческое направление, успешно работает Центр культуры. Более 10 лет в Юракадемии проходил чемпионат по юмора на кубок Президента вуза. А в прошлом году был основан новый проект - Академия смеха, который Сергей Васильевич Кивалов также планирует развить до Всеукраинского уровня.

— говорит заместитель главы Первичной Профсоюзной организации Одесской Юракадемии Адриана Вавринчук.

Это мероприятие наряду со многими другими дает возможность нашим юным дарованиям действительно проявить себя, совершенствоваться, радовать себя и своих родителей своими талантами. Конечно, мы видим, что таланты, как говорят в Одессе, таки-да, у нас есть. Как всегда, мы ждем фейерверк эмоций, очень много улыбок, и, наверняка, будут огорчения тех, кто по каким-то причинам не сможет пройти в финал, но это, наверное, элемент игры, элемент шоу, благодаря которым мы и любим Лигу смеху, любим этот проект, который уже длительное время работает в Одессе и заслужил заслуженную славу.

— поделился член жюри, председатель постоянной комиссии по вопросам образования, спорта, культуры и туризма Олег Этнарович.

Среди членов жюри - немало «звездных тренеров». Это известные участники телевизионной игры Лига смеха, который проходит на телеканале «1+1» Абрам Оганесян, Ксения Логинова, Дмитрий Русев, Григорий Гущин, так же участник шоу «Братья Шумахеры» Евгений Воронецкий, блогер Максим Старосвитский и другие. Уже не первую игру команду «Run Dom» тренирует актриса Одесского академического русского драматического театра Ирина Токарчук. Тренер признается, когда ей кажется, что новые шутки уже все закончились, Лига смеха каждый раз доказывает обратно.

Эти шутки – они настоящие, искренние, добрые, не придуманные из головы. И их навалом, этих шуток, дети иногда ими просто сыпят, а мы сидим и диву даемся. При этом, мы их не учим этому, потому что юмору не научишь, с этим надо родиться. И мы действительно этим и ценны, что мы – люди, у которых есть чувство юмора, и у наших детей, к счастью, это тоже есть.

— поделилась Ирина Токарчук.

Называние команды «Run Dom» ее участники переводят как «беги домой».

Мы с Молдаванки, и это самая главная наша фишка, и, в принципе, все шутки у нас будут об этом.

— поделились ребята.

Участницы команды «Девули-кисули» одесского учебно-воспитательного комплекса № 49 Анита, Вика и Настя выступают в Школьной Лиге смеха уже второй год.

Для нас главное – это улыбки наших любимых зрителей, и главное, чтобы всем было весело. Мы получаем очень колоссальные опыт, выступая с другими командами, работая со звездными тренерами, которые нас наставляют и помогают очень сильно.

— поделились девочки.

Тема выступлений была посвящена знакомству команды со своим тренером, которые также вместе с ребятами выходили на сцену.

От взаимодействия тренера и команды зависит очень много. Если тренер увлечен своим делом, то и дети подтянутся и смогут развить себя полностью. Шутки постоянно видоизменяются, но могу сказать, что сегодня буду учиться шутить у наших детей.

— прокомментировала член жюри, заместитель директора департамента образования города Одессы Ирина Язвинская.

По итогам полуфинала Школьной Лиги смеха отобраны шесть команд, которые снова встрется в апреле уже на финальной игре.