Меган Маркл ищет роль в фильме о супергероях

Меган Маркл, которая вместе с мужем принцем Гарри отказалась от королевских титулов, хочет сняться в супергеройском фильме и попросила своих агентов искать ей подходящую рольl.



"Она знает, что не сможет вытащить фильм как актриса. У людей не получится закрыть глаза на тот факт, что она Меган Маркл. Но она полна решимости снова играть и думает, что фильм с большим актерским составом ― это то, что нужно",

― сообщил британский источник.По его словам, раньше у фильмов Marvel было определенное клеймо, но сейчас они являются крупнейшим рынком, и роль в одном из них хочет получить Меган.Напомним, что до замужества Меган Маркл играла одну из главных ролей в сериале "Форс-мажоры". Недавно Маркл подписала контракт с Disney и готовится озвучить персонажа в одном из мультфильмов. Полученные деньги за озвучку герцогиня пожертвует в организацию защиты животных.