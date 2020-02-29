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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Меган Маркл ищет роль в фильме о супергероях

Категория: Новости

Меган Маркл ищет роль в фильме о супергероях

Меган Маркл, которая вместе с мужем принцем Гарри отказалась от королевских титулов, хочет сняться в супергеройском фильме и попросила своих агентов искать ей подходящую рольl.

"Она знает, что не сможет вытащить фильм как актриса. У людей не получится закрыть глаза на тот факт, что она Меган Маркл. Но она полна решимости снова играть и думает, что фильм с большим актерским составом ― это то, что нужно",
 ― сообщил британский источник.
По его словам, раньше у фильмов Marvel было определенное клеймо, но сейчас они являются крупнейшим рынком, и роль в одном из них хочет получить Меган.
Напомним, что до замужества Меган Маркл играла одну из главных ролей в сериале "Форс-мажоры". Недавно Маркл подписала контракт с Disney и готовится озвучить персонажа в одном из мультфильмов. Полученные деньги за озвучку герцогиня пожертвует в организацию защиты животных.


Источник: 112



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