Школьница забеременела от 57-летнего мужчины

В Черниговской области роман между зрелым мужчиной и несовершеннолетней девушкой раскрылся 2 марта, когда последняя обратилась к врачам, и стало известно, что она беременна. Об этом сообщает во вторник, 3 марта, отдел коммуникации полиции.



«Несовершеннолетняя рассказала правоохранителям, что имела длительные интимные отношения с мужчиной, который годится ей в дедушки. Полиция обоснованно подозревает в содеянном мужчину 1962 года рождения»,

«Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины («Изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия») - наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет»,

- рассказали правоохранители.Более того, «будущий отец» сам сознался в том, что интимная близость с девушкой у него действительно была. Подозреваемый задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.- подытожили в полиции.Правоохранители добавили, что сейчас продолжается досудебное расследование.