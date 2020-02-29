Школьница забеременела от 57-летнего мужчины

В Черниговской области роман между зрелым мужчиной и несовершеннолетней девушкой раскрылся 2 марта, когда последняя обратилась к врачам, и стало известно, что она беременна. Об этом сообщает во вторник, 3 марта, отдел коммуникации полиции.
«Несовершеннолетняя рассказала правоохранителям, что имела длительные интимные отношения с мужчиной, который годится ей в дедушки. Полиция обоснованно подозревает в содеянном мужчину 1962 года рождения»,- рассказали правоохранители.
Более того, «будущий отец» сам сознался в том, что интимная близость с девушкой у него действительно была. Подозреваемый задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
«Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины («Изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия») - наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет»,- подытожили в полиции.
Правоохранители добавили, что сейчас продолжается досудебное расследование.