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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Украинскую неделю в Европарламенте отменили из-за коронавируса

Категория: Новости / Политика

Украинскую неделю в Европарламенте отменили из-за коронавируса

В Европейском парламенте отменили Украинскую неделю, запланированную на 3-5 марта. Об этом сообщили в представительстве Украины при Европейском Союзе. Отмечается, что мероприятия переносятся на неопределенный срок в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
"Мы благодарны за интерес к мероприятиям, которые мы планировали для вас в рамках Украинской недели. Как только ограничения будут отменены, наша команда будет прорабатывать новые возможности для проведения Украинской недели в Европейском Парламенте, о чем мы обязательно будем информировать вас дополнительно",
 - говорится в сообщении.

Источник: ВЕСТИ



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