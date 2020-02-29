Украинскую неделю в Европарламенте отменили из-за коронавируса

"Мы благодарны за интерес к мероприятиям, которые мы планировали для вас в рамках Украинской недели. Как только ограничения будут отменены, наша команда будет прорабатывать новые возможности для проведения Украинской недели в Европейском Парламенте, о чем мы обязательно будем информировать вас дополнительно",

В Европейском парламенте отменили Украинскую неделю, запланированную на 3-5 марта. Об этом сообщили в представительстве Украины при Европейском Союзе. Отмечается, что мероприятия переносятся на неопределенный срок в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.- говорится в сообщении.