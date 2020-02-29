Обращение об установке памятника жертвам 2 мая на Куликовом поле сняли с повестки дня Одесского облсовета

Сегодня состоится сессия Одесского облсовета, и уже известно, что на один резонансный вопрос на ней будет меньше. А именно – депутатское обращение об установке памятника погибшим 2 мая убрано с повестки дня.

Однако в повестке осталось обращение с требованием расследования событий 2 мая 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба главы ОГА. В новой повестке дня сессии есть вопрос о проведении всестороннего расследования обстоятельств трагедии 2 мая 2014 года, докладчик – депутат Владимир Кривошея. Также есть вопрос о провозглашении 2020 года годом памяти победы во Второй мировой войне, докладчик – депутат Роман Сеник. Но вопрос о памятнике погибшим 2 мая отсутствует.

Отметим, что внесением в повестку дня вопроса об установке памятника погибшим 2 мая возмутились представители общественности, в частности речь идет о руководстве Одесского отделения УИНП. Кроме того, о недопустимости установки памятника заявил зампред ОГА Виталий Свичинский.