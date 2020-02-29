В Одессе обсудили перспективы и последствия принятия закона о рынке земли

Всеукраинский земельный съезд собрал представителей органов местного самоуправления, общественных организаций, фермерских хозяйств, землеустроительных организаций и специалистов в области земельных правоотношений со всех регионов Украины. В дискуссиях, темы которых охватили практически все сферы земельного законодательства, также приняли участие народные депутаты Украины.

Главная цель съезда – обосновать необходимость внесения изменений в законопроект о рынке земли и донести мнение специалистов до представителей власти.

Вопрос продажи украинской земли сегодня является, наверное, тем стратегическим вопросом, который может либо вытянуть Украину из ситуации, в которой мы сейчас находимся, либо сделать эту ситуацию еще более сложной. Только в диалоге и обмене мнениями мы сможет найти то решение, которые помогут Украине совершить прорыв в продаже сельскохозяйственной земли, а создавать какие-то вещи, которые потянут Украину назад,

- считает участник форума народный депутат Украины VI-IX созывов, член Комитета по вопросам правовой политики Верховной Рады Украины, заместитель председателя политической партии Всеукраинское объединение «Батькивщина» Сергей Власенко.

Законопроект о рынке земли в настоящем виде направлен на уничтожение фермерства в целом и украинского села как такового,

– утверждает кандидат экономических наук, народный депутат Украины IX созыва от «Оппозиционной платформы – За жизнь», член Комитета по вопросам экономического развития Верховной Рады Украины, председатель Одесской региональной организации Политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Николай Скорик. По его словам, предлагаемый законопроект ставит украинских фермеров в абсолютно неконкурентоспособные условия по отношению к иностранным инвесторам. При минимальном лимите 10 тыс. гектаров земли, покупателю придется выложить минимум 20 млн долларов.

Мне сложно представить, сколько украинских фермеров действительно смогут позволить себе выкупить эту участки. Когда мы говорим о том почему «Оппозиционная платформа – За жизнь» не смогла внести больше вправок в закон об открытии рынка земли, то у нас есть два аргумента. Прежде всего, мы хотели сделать этот документ более качественным, с другой стороны, такое долгое рассмотрение этого документа даст возможность большинству, кто будет голосовать за этот законопроект задуматься о том, что действительно, согласно конституции, земля – это богатства всего народа,

- отметил Николай Скорик.

По мнению народного депутата, дискуссия, в которой принимают участие профессионалы в области права, земельных правоотношений, позволит выработать наиболее эффективные предложения по предотвращению монополизации земли и недопущению нарушения конституционных прав граждан Украины.

Земельный вопрос на сегодня является одним из самых важных вопросов, который касается каждого украинца – уверена народный депутат Украины IX созыва от «Оппозиционной платформы – За жизнь», член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Татьяна Плачкова. По ее словам, заявленная сегодня земельная реформа фактически является снятием моратория на продажу земли.

Если рынок земли будет открыт, это затронет очень много сфер нашей жизни. Поэтому сегодня мы будем обсуждать самые больные вопросы, которые касаются этой темы. Мое выступление посвящено истории развития земельных отношений в сфере строительства, и я расскажу на что повлияет полная дерегуляция земельных отношений, отведение земельных участков без участия органов местного самоуправления – то есть, о тех законодательных инициативах, которые внесены на рассмотрение Верховной Рады и могут быть приняты,

- поделилась Татьяна Плачкова.

Прогнозируя будущее Украины после принятия закона о рынке земли, участники дискуссии анализировали опыт стран, которые уже пережили земельную реформу и имеют негативные последствия. О результатах открытия рынка земли в Аргентине и Республике Мадагаскар рассказал народный депутат Украины VIII, IX созывов от политической партии Всеукраинское объединение «Батькивщина», член Комитета по вопросам аграрной политики и земельных правоотношений Верховной Рады Украины Вадим Ивченко.

Я никогда не был чиновником, я практик, и с точки зрения практики я смогу рассказывать вам, к чему приведет эта реформа, что произойдет в Украине через четыре года, что мы можем исправить и что мы можем предложить. Мы покажем, каким образом лоббируются подобные законы, покажем, чем занимаются агрохолдинги, и каковы реальные картины уплаты налогов и компенсации НДС,

- отметил Вадим Ивченко.

Формирование рынка земли, по мнению участников съезда, является необходимой составляющей дальнейшего развития рыночной экономики в стране, однако, открытие рынка должно произойти только при согласии всех украинцев.

Закон о рынке земли давно назревал в нашей стране, но, к сожалению, в то виде, в котором нам сейчас предлагается вынести его в сессионный зал, он абсолютно антинародный. Это единственное последнее, мне кажется, достояние нашей страны, которое принадлежит всем гражданам нашей страны. Мы должны защитить его. Ни одна поправка, которая вносилась нашими коллегами других фракций, не была услышана, поэтому сегодняшний наш диалог – это еще одни маленький вклад в наше общее дело, который даст нам возможность, отталкиваясь именно от вашего мнения дальше бороться и отставить позицию всех граждан Украины в сессионном зале,

- добавил народный депутат Украины IX созыва, член бюджетного комитета Верховной Рады Украины Анатолий Урбанский.

По итогам съезда его участники приняли декларацию о сотрудничестве. Кроме этого, Верховной Раде предлагают рассмотреть вопрос о проведении Всеукраинского референдума об открытии рынка земли.