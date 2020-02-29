Украина провалила план выполнения ассоциации с ЕС

В прошлом году Украина выполнила только 37% от запланированных задач по Соглашению об ассоциации с ЕС, что является худшим показателем за все годы. Годом ранее соглашения было выполнено на 52%, а в 2017 году - на 41%.

Больше всего заданий выполнил Кабмин - 53% от плана. Верховная Рада выполнила всего 12% задач, другие органы государственной власти - 21%.



"В течение 2019 года было выполнено 100% задач в сферах "Политический диалог, национальная безопасность и оборона", "Образование, обучение, молодежь", "Финансовое сотрудничество и борьба с мошенничеством", а также "Социальная политика и трудовые отношения",

"Наибольший прогресс за все время имплементации Соглашения об ассоциации достигнут в сферах "Политический диалог, национальная безопасность и оборона" - 86%, "Юстиция, свобода, безопасность, права человека" - 82%, "Государственные закупки" - 80%, "Технические барьеры в торговле" - 79%, "Предпринимательство" - 76%",

- сказано в отчете.Наихудший прогресс Украина показала в сферах "Статистика и обмен информацией", "Управление государственными финансами" и "Защита прав потребителей".По состоянию на 1 января 2020 года общий прогресс выполнения Соглашения за 2014-2024 годы составил 43%.- говорится в отчете.Украина значительно отстает от графика выполнения своих обязательств по соглашению в таких сферах, как "Транспорт, транспортная инфраструктура, почтовые и курьерские услуги" (19%), "Финансовый сектор" (22%), "Энергетика" (29%).