 
Информация к новости
  • Просмотров: 32
  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Украина провалила план выполнения ассоциации с ЕС

Категория: Новости / Политика

Украина провалила план выполнения ассоциации с ЕС

В прошлом году Украина выполнила только 37% от запланированных задач по Соглашению об ассоциации с ЕС, что является худшим показателем за все годы. Годом ранее соглашения было выполнено на 52%, а в 2017 году - на 41%.
Больше всего заданий выполнил Кабмин - 53% от плана. Верховная Рада выполнила всего 12% задач, другие органы государственной власти - 21%.

"В течение 2019 года было выполнено 100% задач в сферах "Политический диалог, национальная безопасность и оборона", "Образование, обучение, молодежь", "Финансовое сотрудничество и борьба с мошенничеством", а также "Социальная политика и трудовые отношения",
 - сказано в отчете.
Наихудший прогресс Украина показала в сферах "Статистика и обмен информацией", "Управление государственными финансами" и "Защита прав потребителей".
По состоянию на 1 января 2020 года общий прогресс выполнения Соглашения за 2014-2024 годы составил 43%.
"Наибольший прогресс за все время имплементации Соглашения об ассоциации достигнут в сферах "Политический диалог, национальная безопасность и оборона" - 86%, "Юстиция, свобода, безопасность, права человека" - 82%, "Государственные закупки" - 80%, "Технические барьеры в торговле" - 79%, "Предпринимательство" - 76%",
 - говорится в отчете.
Украина значительно отстает от графика выполнения своих обязательств по соглашению в таких сферах, как "Транспорт, транспортная инфраструктура, почтовые и курьерские услуги" (19%), "Финансовый сектор" (22%), "Энергетика" (29%).


Источник: Корреспондент



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать