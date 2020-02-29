Во время пожара в центре Одессы пострадал спасатель

Возгорание произошло вечером 2 марта на Пушкинской,5. На первом этаже жилого дома загорелось утварь, которая находилась в кладовке под лестничной клеткой. Площадь, охваченная огнем, составила 5 квадратных метров.

Из-за сильного задымления с верхних этажей по запасной лестничной клетке были эвакуированы 9 жильцов дома из которых 2 детей. Погибших и пострадавших среди них нет.

В результате разрушения лестничной клетки между первым и вторым этажами травмирован пожарный, которого был госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Причина пожара и ущерб устанавливаются. От ГСЧС привлекались 8 единиц пожарно-спасательной техники и 37 человек личного состава.

Здание, в котором произошел пожар, построено архитектором Ф. В. Гонсиоровским в 1881 году и известно как доходный дом Николая Переца.