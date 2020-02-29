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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Офис финансового контроля начал работу в Украине

Категория: Новости / Экономика и финансы

Офис финансового контроля начал работу в Украине

Правительство создало Офис финансового контроля и ликвидировало пять межрегиональных территориальных органов Государственной аудиторской службы. Соответствующее решение было принято во вторник, 4 марта, на заседании Кабмина, сообщил в Telegram Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Правительство создало Офис финансового контроля и одновременно ликвидировало 5 межрегиональных территориальных органов Госаудитслужбы. Офис финансового контроля будет анализировать эффективность использования государственных ресурсов и присматривать за высокорисковыми операциями",
 - написал он.
Далее, по словам Гончарука, — создание межрегиональных территориальных органов Офиса финансового контроля, что должно обеспечить оперативность и мобильность работы нового органа.


Источник: Лента



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