Минздрав планирует изменить правила вызова скорой помощи

Если у человека высокая температура и подозрение на коронавирус, то карета скорой помощи имеет приезжать на такие вызовы. О таких планах сообщил заместитель здравоохранения Дмитрий Луфер на брифинге НСЗУ.



"На вместе нарабатывается возможность изменений в порядок вызова "скорой" и врача именно на этот период, когда мы ожидаем возможные случаи. Для того, чтобы врач мог приехать домой и человек не путешествовал по городу",

"Есть утвержденный план действий в области и отдельные кровати в инфекционных больницах и врачи, которые ожидают пациентов, тоже знают, что делать",

- объясняет замминистра.Также он добавил, что сотрудники скорой знают, что делать в случаях обнаружения у человек китайского вируса нового типа.- говорит Луфер.Китайский коронавирус нового типа добрался до Украины. Диагноз подтвердился у мужчины из Черновицкой области, который 26 февраля прибыл из Италии. Мужчина госпитализирован. У него лихорадка и сильный кашель, пневмонии пока нет.