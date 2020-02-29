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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Минздрав планирует изменить правила вызова скорой помощи

Категория: Новости

Минздрав планирует изменить правила вызова скорой помощи

 Если у человека высокая температура и подозрение на коронавирус, то карета скорой помощи имеет приезжать на такие вызовы. О таких планах сообщил заместитель здравоохранения Дмитрий Луфер на брифинге НСЗУ.

"На вместе нарабатывается возможность изменений в порядок вызова "скорой" и врача именно на этот период, когда мы ожидаем возможные случаи. Для того, чтобы врач мог приехать домой и человек не путешествовал по городу",
 - объясняет замминистра.
Также он добавил, что сотрудники скорой знают, что делать в случаях обнаружения у человек китайского вируса нового типа.
"Есть утвержденный план действий в области и отдельные кровати в инфекционных больницах и врачи, которые ожидают пациентов, тоже знают, что делать",
 - говорит Луфер.
Китайский коронавирус нового типа добрался до Украины. Диагноз подтвердился у мужчины из Черновицкой области, который 26 февраля прибыл из Италии. Мужчина госпитализирован. У него лихорадка и сильный кашель, пневмонии пока нет.


Источник: КП в Украине



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