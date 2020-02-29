В Черновицкой ОГА рассказали, в каких условиях лечится пациент, зараженный коронавирусом

Заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук рассказала, в каких условиях лечится пациент с подтвержденным COVID-19, который впервые зафиксирован на территории Украины.

По словам замдиректора департамента, пациент не контактирует с остальными людьми, которые находятся в инфекционном отделении. Отмечается, что состояние пациента на сегодняшний день стабильное.



"Он имеет лихорадку, но ему уделяется значительное внимание со стороны медицинского персонала. Что касается средств дезинфекции, больница обеспечена",

- рассказала Полищук.Также она подчеркнула, что врачи и средний медицинский персонал, которые заходят в изолированную палату, придерживаются всех требований защиты.