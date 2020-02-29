 
Информация к новости
  • Просмотров: 70
  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

В Черновицкой ОГА рассказали, в каких условиях лечится пациент, зараженный коронавирусом

Категория: Новости

В Черновицкой ОГА рассказали, в каких условиях лечится пациент, зараженный коронавирусом

Заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук рассказала, в каких условиях лечится пациент с подтвержденным COVID-19, который впервые зафиксирован на территории Украины.
По словам замдиректора департамента, пациент не контактирует с остальными людьми, которые находятся в инфекционном отделении. Отмечается, что состояние пациента на сегодняшний день стабильное.

"Он имеет лихорадку, но ему уделяется значительное внимание со стороны медицинского персонала. Что касается средств дезинфекции, больница обеспечена",
 - рассказала Полищук.
Также она подчеркнула, что врачи и средний медицинский персонал, которые заходят в изолированную палату, придерживаются всех требований защиты.


Источник: 112



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать