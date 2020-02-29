В Южной Пальмире состоится выставка уникального одесского художника

Уже в эту пятницу, 6 марта, ресторан в самом сердце Одессы откроет свои двери для ценителей искусства. Ресторан «Облака» уже не впервые устраивает в своем помещении выставки талантливых художников-любителей Южной Пальмиры, и на этот раз для одесситов подготовили потрясающий вернисаж уникального мастера – Романа Давиденко.

Давиденко Роман Дмитриевич - профессор финансового и банковского права, доктор философии в отрасли права, адвокат, портовик, советник и помощник директора Одесского морского порта. Несмотря на всю серьезность и ответственность работы, художник всегда находит время для любимого дела - искусства. В его работах пульсирует энергия любви и чистого воздуха, весны и возрождения.

Чтобы вдохновиться и получить порцию весеннего настроя, приходите смотреть картины Романа в ресторан «Облака» 6 марта. Открытие - в лобби 1-го этажа в 18.00.