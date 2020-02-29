 
Информация к новости
  • Просмотров: 69
  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

Названо имя нового вероятного премьера

Категория: Новости / Политика

Названо имя нового вероятного премьера

Новым премьер-министром вместе Алексея Гончарука может стать нынешний вице-премьер-министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль. В правительство он пришел из Ивано-Франковской облгосадминистрации в феврале 2020 года, а уже 4 марта может получить новую должность.
Перспективы вице-премьера занять высший пост в правительстве оценивались по состоянию на 3 марта, но к дате голосования ситуация может измениться.
Что касается других перестановок в Кабмине, то есть предположения, что свои посты сохранят главы Минэкономики, Минфина, Минюста, Минобразования и МВД. Также вероятно останутся работать в правительстве руководитель Минцифры Михаил Федоров и министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. О вероятных перестановках в правительстве сообщил и нардеп Александр Дубинский.


Источник: ФАКТЫ



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать