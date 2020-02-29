Ученые предупредили о наступлении мини-ледникового периода

Эксперты из британского Университета Рединга пришли к выводу, что буквально в ближайшие три десятилетия Земля может столкнуться с «мини-ледниковым периодом».

Температура в некоторых уголках планеты опустится ниже 50 градусов. Ученые добавили, что на данный момент Солнце начинает входить в свою фазу солнечного минимума. Из-за этого выделяется намного меньше тепла, что провоцирует понижение среднего показателя температуры по планете на один градус.

Данный показатель нельзя назвать слишком весомым, но разница в температуре может сильно сказаться на глобальной погоде и тепле по всей планете. Именно поэтому лето вскоре может стать слишком влажным и достаточно холодным, а зима будет морозной и с большим количеством снега. Солнечные минимумы – это нормальное явление, которое наблюдается через каждые 11 лет. Великий солнечный минимум при этом может возникать только раз в 4 столетия.

Ученые уверены в том, что солнечный минимум этого года будет намного холоднее, чем обычно. И такая погода будет сохраняться еще на протяжении минимум 30 лет. Но из-за того, что глобальная температура на планете продолжает увеличиваться, некоторые специалисты считают, что воздействие солнечного минимума может остаться незамеченным.