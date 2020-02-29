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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

На Ровенщине священник второй раз попался на продаже оружия

Категория: Новости / Происшествия

На Ровенщине священник второй раз попался на продаже оружия

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении одному из священников в Ровенской области, который, по данным следствия, занимался торговлей оружием. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Установлено, что в течение 2015-2018 годов он неоднократно выезжал в зону АТО\ООС с проповеднической миссией. С командировок он возвращался с "опасными трофеями, которые сбывал среди своих знакомых".
Священнослужитель реализовывал оружие методом закладки в подвалах многоэтажек и промышленных районах города.
Задокументированы несколько фактов продажи ручного противотанкового гранатомета, семи гранат с запалами и 800 граммов тротила. Все это священник продавал за 40 тысяч гривен. Ранее священника уже судили за торговлю оружием.


Источник: ФОКУС



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