Одесские герои!

В предверии 75-летия Победы решил запустить небольшую рубрику о наших одесситах, награждённых гордым званием Героя СССР. Сегодня вспомним Петра Васильевича Томасевича.

Будущий герой родился 8 апреля 1924 года в Одессе, в семье рабочего.

Оканчивает семь классов, далее – ремесленное училище по специальности электрика. По распределению уезжает в Джамбульскую область Казахстана, а уже в 1942-м, оканчивая местное железнодорожное училище, приписывает себе год и уходит добровольцем на фронт.

Воюет в составе 2 и 3-го Украинских фронтов. В 1943 году впервые сильно ранен, что не помешало ему вернуться и командовать стрелковым взводом.

9 октября 1944 года первым вывел свой взвод к левому берегу реки Тиса в районе города Тисафюред, поднял взвод в атаку, выбил противника с позиций, форсировал реку без потерь и ворвался на правый берег. В бою на захваченном плацдарме был второй раз тяжело ранен, но из боя не вышел и продолжал командовать сражением. Огнём из автомата и кинжалом уничтожил трёх вражеских солдат. Взвод твёрдо укрепился на захваченных позициях, отбил четыре контратаки и удержал рубеж до подхода остальных подразделений.

К сожалению, на фронт герой больше не вернётся из-за длительного лечения в госпитале.

В 1945-м указом Президиума Верховного Совета СССР будет отмечен орденом Ленина и званием Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая Звезда» лично из рук маршала А.Х. Бабадженяна, но лишь в 1961 году.

В послевоенное время возвращается в Одессу, где закончит Мореходное училище рыбной промышленности и более 25 лет отработает в Черноморском пароходстве. В память о Петре Томасевиче будет назван крупнейший балкер флота, позднее переименованный в «Оболонь». Затем судно дважды меняло имена – Apalanta и Livadia. Похоронен Пётр Васильевич на Втором Христианском кладбище.

Не словом, а делом герой навсегда вписал свое имя в историю Одессы.

Его фамилия гордо украшает не только мемориал героев, но и стелу «Крылья Победы», а на территории юридического колледжа Одесского национального университета «Юридическая академия» висит мемориальная доска в его честь.