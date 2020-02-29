Представители рыбоохраны и экологи обсудили с журналистами актуальные вопросы отрасли

В пресс-клубе Одесского регионального Национального союза журналистов Украины прошла встреча общественности и журналистов с представителями Черноморского рыбоохранного патруля, учеными-экологами и гидробиологами.

Об одном из самых актуальных вопросов, который волнует сегодня общественность – состоянии природной прорвы (промоины) на территории Национального природного парка «Тузловские лиманы» – рассказал начальник Черноморского рыбоохранного патруля Евгений Каминский. Глава инспекции также коснулся проблемы государственного контроля за ловом кефали.

По словам Евгения Каминского, в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды недавно было проведено заседание рабочей группы по изучению и урегулированию ситуации относительно лова рыбы на территории Национального природного парка «Тузловские лиманы» и обсуждению водообмена между группой Тузловских лиманов и Черным морем.

Заведующий кафедрой водных биоресурсов и аквакультуры Одесского государственного экологического университета Павел Шекк сделал экскурс в историю кефалиевого промысла на Черном море. Он высказал уверенность, что промышленный лов этой рыбы не может существенно повлиять на ее численность. Что касается каналов между лиманами и морем, то естественные природные процессы приводят к тому, что их постепенно засыпает песком и они закрываются.

Преподаватель кафедры гидробиологии и общей экологии, директор биологической станции Одесского национального университета им. И.И. Мечникова Олег Ковтун уделил внимание известным врагам мидий, рапанам. Рапаны попали в Черное море в послевоенные годы, распространились повсеместно и достигли Одесского залива уже к восьмидесятым годам. И хотя условия существования в Одесском заливе для этого вселенца не были идеальными, моллюск прижился и здесь, интенсивно уничтожая такой «фильтратор моря», как привычную для нашего моря мидию. Известно, что рапана съедает в среднем одну мидию в день и там, где появляется этот хищник, мидии в конце концов исчезают.

С засильем рапаны борются все причерноморские страны, однако, важно, каким способом это делается. Олег Ковтун подчеркнул, что лов рапаны с помощью драг Хижняка, а именно этот агрегат применяют у нас, является неприемлемым, так как наносит невосполнимый вред донному биоценозу. По его словам, в цивилизованных странах донные тралы и донные драги давно запрещены. При этом лов рапаны вручную приносит ощутимый результат и при этом не нарушает экологического равновесия моря.

Директор Одесского центра Южного научно исследовательского института морского хозяйства и океанографии Юлия Калинина рассказала о том, что ученые института будут исследовать поднятый вопрос в соответствии с разработанной программой в течение пяти лет. В результате проделанной работы исследователи смогут в будущем дать свое заключение о способах лова рапаны и их влиянии на состояние Черного моря.