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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

«Супервторник» в США: Трамп побеждает без конкуренции, у демократов лидирует Байден

Категория: Новости / Политика

«Супервторник» в США: Трамп побеждает без конкуренции, у демократов лидирует Байден

Согласно прогнозам, на праймериз Демократической партии США, которые прошли в так называемый «супервторник», 3 марта, лидирует бывший вице-президент Джо Байден.

Как сообщает НВ со ссылкой на DW, Байден победил в штатах Вирджиния, Северная Каролина, Алабама, Оклахома, Теннесси, Арканзас, Миннесота и Массачусетс.

Его главный соперник, сенатор Берни Сандерс, одержал победу в своем родном Вермонте, Колорадо, Юте и Калифорнии.

Кокусы в Американском Самоа выиграл бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг.
Предварительные внутрипартийные голосования в первый вторник марта проходят сразу в 14 штатах.

Праймериз демократов будут проходить до начала июня, их кандидат будет официально выдвинут на партийном съезде в июле.

Накануне экс-мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич, сенатор от Миннесоты Эми Клобучар и бывший депутат Палаты представителей из Техаса Бето О’Рурк, которые выбыли из президентской гонки, призвали голосовать за Байдена.

 

У республиканцев же безоговорочную победу в «супервторник» одержал действующий президент Дональд Трамп.

Он поблагодарил в Twitter избирателей в Теннесси, Массачусетсе, Оклахоме, Алабаме, Северной Каролине, Вермонте и Мэне. Кроме того, Трамп победил в Юте, Колорадо и Арканзасе.

 

Выборы президента США состоятся 3 ноября.

 



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