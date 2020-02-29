Руководительница "Теплоснабжение города Одессы" рассказала о коррупции на предприятии

КП "Теплоснабжение города Одессы" насквозь пронизано коррупционными схемами, участники которых активно сопротивляются наведению порядка на предприятии. Об этом на своей странице в Facebook сообщила директор КП Анна Позднякова, передает Depo.Одесса.

По ее словам, за предыдущие годы на предприятии были активно внедрены коррупционные схемы.

Это трудно описать, уровень поразил даже меня, они проникли повсюду, весь организм предприятия опутан схемами и интересами, как метастазами раковой опухоли, и избавляться от них следовало крайне осторожно, как хирургу, оперируя скальпелем, не задев здоровую артерию или жизненно важный орган, не убив его, давая возможность ему продолжать выполнять свою функцию, иначе пациент погибнет,

– написала Анна Позднякова.

Также директор отметила, что за 100 дней ее управления изменился приниципи работы, в КП "ТГО" отказались от услуг подрядчиков.

Несмотря на арестованные счета, на колоссальное недовольство и сопротивление схемщиков, у нас близится к концу отопительный сезон. За это время подается тепло всем абонентам, выполняются собственными силами все необходимые работы, в том числе, аварийные, не потрачено ни одной гривни на подрядчиков, и главное – ведутся масштабные преобразования и подготовка к серьезных проектов,

– констатировала она.

Напомним, в декабре прошлого года городской голова Одессы Геннадий Труханов назначил Анну Позднякову исполняющей обязанности директора КП "Теплоснабжение города Одессы", а в феврале она уже стала полноценным руководителем, без приставки "в.о.".