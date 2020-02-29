НАБУ открыло дело против Нефьодова

Национальной антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло дело о возможной коррупции главы Государственной таможенной службы Максима Нефьодова. Об этом сообщают РБК-Украина источники в НАБУ.

НАБУ открыло дело в связи с решением суда.

Мы выполнили решение суда и открыли уголовное производство,

- сказал источник в НАБУ.

По информации неназванного заявителя, группа лиц якобы систематически получала взятки за поставки горючих и не сертифицированных панелей на рынок Украины на основании фиктивного аудита заводов-поставщиков.

Он также утверждает, что в результате таких действий государство якобы понесло убытки на сумму свыше 40 млн гривен. Сам глава таможенной службы в комментарии заявил, что это "дело" инициировано его недоброжелателями.