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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

НАБУ открыло дело против Нефьодова

Категория: Новости / Происшествия

НАБУ открыло дело против Нефьодова

Национальной антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло дело о возможной коррупции главы Государственной таможенной службы Максима Нефьодова. Об этом сообщают РБК-Украина источники в НАБУ.

НАБУ открыло дело в связи с решением суда.

Мы выполнили решение суда и открыли уголовное производство,
- сказал источник в НАБУ.

По информации неназванного заявителя, группа лиц якобы систематически получала взятки за поставки горючих и не сертифицированных панелей на рынок Украины на основании фиктивного аудита заводов-поставщиков.

Он также утверждает, что в результате таких действий государство якобы понесло убытки на сумму свыше 40 млн гривен. Сам глава таможенной службы в комментарии заявил, что это "дело" инициировано его недоброжелателями.



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